ВСУ не дают поднять головы оккупантам: СМИ узнали, где проходят самые активные бои

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые и ожесточенные боевые действия украинских войск с российскими оккупантами. Самые активные бои сейчас проходят в северном районе города.

Об этом пишет CNN.

В Сети появились кадры, которые, похоже, подтверждают бои в Бахмуте вокруг металлургического завода "АЗОМ", разветвленного комплекса в северном районе города.

Также читайте Военный с контузией несколько километров нес тело погибшей жены на руках: трагическая история с фронта

Наемники частной военной компании "Вагнера" сфотографировались, как подозревают, в одном из цехов завода. На видео один из них рассказал, что по них упорно бьет украинская артиллерия.

"Каждый день сюда бьют десятки снарядов. У них огромное количество боеприпасов, они ежедневно пополняются. Они (ВСУ. - Ред.) не дают поднять головы нашим бойцам", — сказал "вагнеровец".

Недавно российские пропагандисты сообщили, что боевики "Вагнера", мол, приступили к штурму подземных участков завода "АЗОМ". Согласно независимому анализу поля боя, подразделения "Вагнера", похоже, продвигаются вокруг Бахмута ограниченно, но они остаются вдали от окружения и могут быть уязвимы для украинской контратаки.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел 14 марта заседание Ставки верховного главнокомандующего, где его участники "высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута".

По словам президента, Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – в этих и других местах сейчас решается, каким будет наше будущее.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки, Спорное, Бахмут является эпицентром. Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут. Маляр подчеркнула, что бои за Бахмут еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы. Боевые действия могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику.

Ранее сообщалось, что россияне запустили новую фейковую кампанию против властей Украины. В частности, враг распространяет слухи, что украинцы якобы проиграли битву в Бахмуте.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 9 марта заявлял, что российские войска бросают в бои под Бахмутом наиболее боеспособные подразделения, в частности, штурмовые отряды наемников ЧВК "Вагнер". Актуальность обороны города с каждым днем растет.

Украинский военный, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк, сейчас защищающий Бахмут от российских захватчиков, также рассказал, почему город нельзя сдавать врагу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.