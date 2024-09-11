ВСУ не используют на фронте большинство немецких гаубиц Panzerhaubitze: Bild назвал причину

По информации издания, запчастей к уже поставленным системам до сих пор нет, поэтому значительная часть самоходных гаубиц пока не работает из-за износа.

Большинство немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, которые Украина получила от западных партнеров, не используются на фронте из-за нехватки запасных частей.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации издания, запчастей к уже поставленным системам до сих пор нет, поэтому значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, пока не работает из-за износа.

Ситуация с запчастями катастрофическая, подтверждают два командира украинских артиллерийских подразделений на условиях анонимности, которые почти два года воюют на самоходных гаубицах в Украине.

По их словам, Panzerhaubitze 2000 – это хорошая артиллерийская система, но износ ствола у нее очень высок.

Интенсивное использование этих САУ началось еще во время битвы за Бахмут летом 2022 года. "Через некоторое время мы сообщили о необходимости замены стволов", – приводит издание слова украинского военнослужащего.

Однако процесс снабжения новых стволов продвигается крайне медленно. За два года мало что изменилось: хотя производитель Rheinmetall объявил о большом заказе на производство трехзначного количества единиц в мае этого года, производство занимает несколько месяцев из-за трудоемкого производства специальных труб.

По информации BILD, Германия сейчас поставляет небольшое однозначное количество труб для острых нужд, чтобы привести в боевую готовность по крайней мере часть вышедших из строя самоходных гаубиц.

Но, по мнению украинских артиллеристов, не единственной проблемой являются стволы. Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка запчастей также не удается из-за бюрократических преград, поскольку к использованию допускаются только отдельные части.

"Это абсурдно, что больше систем вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня", – говорит глава оборонного комитета немецкого Бундестага Маркус Фабер.

Ранее сообщалось, что Украина получит еще 77 танков Leopard и 12 гаубиц Германии и ее партнеров.

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