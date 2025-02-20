ВСУ не могут пойти в контрнаступление на Харьковщине: военный объяснил почему

Украинские Вооруженные силы сейчас не могут вести активные контрнаступательные действия на Харьковском направлении.

Об этом заявил представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Владимир Дегтярев в эфире "КИЕВ24".

ВСУ не наступают даже, несмотря на то, что активных атак оккупационных войск вблизи Липцев в последнее время не было. Дело в том, что для наступательных действий требуются значительные резервы, объясняет Дегтярев.

"Любые активные наступательные действия нуждаются в значительных ресурсах. Нельзя теми подразделениями, которые держат оборону, проводить контрнаступательные действия. Для этого нужны резервы, запасы вооружения, техника. Безусловно, этого не просто достичь. Те локальные успехи, что у нас есть, добываются исключительно за счет тщательного планирования и активной.

По словам представителя Нацгвардии, светлые ночи и мороз ограничивают передвижение оккупантов, а пилоты FPV активно уничтожают россиян и их артустановки.

Напомним , оборона к северу от Харькова продолжается. На территории области украинские вооруженные силы отодвигают российскую оккупационную армию к границе.

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