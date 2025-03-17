ВСУ не находятся в окружении в Курской области РФ — Умеров опроверг информацию об украинских военных

Он подчеркнул, что это продолжение российской пропаганды.

Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг сообщение о якобы попадании в окружение украинских военных в Курской области РФ.

Об этом он сообщил в эфире Fox News.

"Наши силы обороны, мы продолжаем вести оборонные действия и держим под контролем значительное количество километров территории противника. В целях сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны, но на данном этапе ни одно подразделение сил обороны не окружено и заявления о тысячах украинских военнослужащих, которые", — заявили.

"Это продолжение пропаганды. Но мы будем продолжать активное оборонительное действие с наступательными действиями по флангам оперативной группировки противника, чтобы не допустить его вторжения на нашу территорию", – резюмировал Умеров.

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Ранее речь шла о том, что президент России Владимир Путин заявил, что российские войска оцепили значительное количество украинских войск в Курской области. Российские милблогеры и украинские чиновники опровергают этот тезис.

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