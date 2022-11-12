ВСУ не остановятся на Херсоне и продолжат контрнаступление: NYT назвал вероятные направления

До освобождения Херсона ВСУ аналитики и дипломаты предполагали, что зимой в боевых действиях может наступить пауза. Впрочем, после бегства россиян из города Украина не хочет останавливаться, чтобы не позволить войне зайти в тупик.

Об этом пишет The New York Times.

Следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке. Продолжится наступление, которое выбило российские войска из Харьковщины, чтобы отразить город Сватово в Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца", — отмечают в материале американского издания.

В материале подчеркивают, что Украина опасается делать паузу. Ведь оккупационные войска могут использовать его, чтобы закрепиться на оккупированных территориях.

Аналитики также прогнозируют, что полномасштабные боевые действия могут утихнуть зимой, а их возобновление возможно уже весной. Кроме того, эксперты сходятся в том, что следующий этап войны будет крайне жестоким.

"Война не прекратится зимой. Но борьба будет вестись в другом темпе. Это дает политическим и военным лидерам возможность спланировать год, который, вероятно, будет жестоким и кровавым", – такое мнение высказал генерал-майор австралийской армии в отставке Мика Райан.

Освобождение Херсона: реакция иностранных политиков

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан назвал бегство россиян из Херсона "важной победой для Украины". Ведь Россия потеряла единственный захваченный от февраля областной центр.

Оригинально отреагировал на возвращение города президент Франции Эммануэль Макрон. В своем Twitter он написал поздравление на украинском языке: "Поздравляю с возвращением Херсона в Украину".

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что собирается в отпуск в Херсон в следующем году

В свою очередь, посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в соцсети, что вместе с украинскими защитниками в только что освобожденный город возвращается и Европа.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение агрессорки России об отводе войск из Херсона на левый берег положительным шагом. Он надеется, что удастся достичь мирных переговоров при посредничестве Анкары.

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