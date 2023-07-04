ВСУ не получат истребители во время контрнаступления — Военный комитет НАТО

Вопрос передачи Украине западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.

ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью изданию LBC.

"Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе во время этого контрнаступления", — сказал он.

По словам Бауэра, подготовка пилотов, технического персонала и обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, "не будут доступны до начала контрнаступления".

Глава Военного комитета НАТО отметил, что просьба Украины об истребителях "важна и понятна", но "не следует смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", — добавил Бауэр на вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без военных самолетов

Когда Украина получит западные истребители

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает перебросить в Украину хотя бы несколько самолетов, дежурящих у западных границ для защиты неба. В целом воздушные силы нуждаются в 120 самолетах, чтобы обеспечить охрану воздушного пространства в мирное время. Однако, в условиях войны, ВСУ нуждаются в нескольких эскадрилиях.

В то же время представитель Пентагона генерал Патрик Райдер ранее также заявлял, что США не собираются передавать Украине современные истребители F-16 к контрнаступлению.

Так, издание Politico сообщило, что украинские военные могут получить американские истребители F-16 в начале 2024 года.

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