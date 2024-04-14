ВСУ не смогут защититься от наступления РФ: в ISW провели тревожный анализ в случае отсутствия помощи США

Текущая схема наступательных операций оккупационной армии России позволяет некоторым ее подразделениям, участвующим в менее интенсивных действиях, отдыхать и восстанавливаться. Войска РФ, даже плохо оснащенные, смогут проводить наступление, если США будут задерживать или не оказывать военную помощь Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Институт изучения войны ISW.

Российские подразделения после восстановления или отдыха могут активизировать усилия в другом оперативном направлении, заставив украинские силы перераспределить свои оборонные ресурсы по всей зоне боевых действий и создав уязвимости, которыми могут воспользоваться российские силы.

"Российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня, способные поддерживать текущие наступательные операции в Украине, вероятно, для поддержки ожидаемых весенне-летних наступлений. Эти резервы вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные механизированные атаки в 2024 году пока украинские войска имеют средства для сопротивления им", — пишут аналитики.

Российские войска, скорее всего, использовали бы эти резервы для доукомплектования или усиления существующих формирований и продолжили бы истощающие атаки под руководством пехоты со случайными ограниченными бросками механизированной техники в выбранном ими направлении в ключевые моменты, отметили в ISW.

"Однако, если США не возобновят помощь Украине и украинским силам, по-прежнему не будет хватать необходимой артиллерии и, в частности, боеприпасов для противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут быть в состоянии проводить успешные наступательные операции", — резюмировали в Институте изучение войны.

Напомним, у Зеленского остро отреагировали на призыв Пентагона не бить по НПЗ России.

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