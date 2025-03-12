ВСУ не вышли из Суджи: бои продолжаются – секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности

Наступление в Курской области началось в ночь на 7 марта, когда российские войска активизировали атаки, сосредоточив усилия на огневом контроле дороги Сумы-Юнаковка-Суджа.

Украинские военные продолжают бои в Судже Курской области, а информация о полном выходе ВСУ из города не подтверждается.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко во время брифинга.

"Находящиеся там бойцы не подтверждают нашего полного выхода из Суджи, бои продолжаются. Россияне контролируют определенные территории, но о полном выходе наших войск информации нет. Ситуация сложная, противник давит, наше командование пытается ее стабилизировать, задействуя новые резервы", — отметил Костенко.

По его словам, российские войска также пытаются удерживать некоторые участки на территории Украины, чтобы нарушить украинскую логистику.

Напомним, на Курщине фиксируется существенное продвижение армии РФ. Так, на картах боевых действий за 10 и 11 марта видно, что зона, которую контролировали Силы обороны в Курской области, заметно уменьшилась.