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ВСУ несколькими выстрелами стрелкового оружия "приземлили" российские дрон и БПЛА на миллионы рублей

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ВСУ несколькими выстрелами стрелкового оружия "приземлили" российские дрон и БПЛА на миллионы рублей

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украинские бойцы из стрелкового оружия "приземлили" российские дрон-камикадзе и разведывательный БПЛА.

Таким образом, украинские защитники уничтожили несколько миллионов рублей.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Украинское небо будет чистым! Воины одного из подразделений 28 ОМБР недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3". При этом, как поделились сами защитники, для этого им понадобилась только личное стрелковое оружие! То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись РФ в несколько миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отметим, Вооруженные силы Украины держат огневой контроль на юге страны, поэтому российскиеоккупанты столкнулись с проблемами с перемещением тяжелой техники и подтягиванием своих резервов.

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