ВСУ несут большие потери: Time шокировало, чем обернулся запрет США на передачу разведданных

Из-за решения Соединенных Штатов Америки приостановить передачу военной разведывательной информации Украине – армия России продвинулась вдоль критической части фронта. Более того, это привело к гибели многих украинских солдат за последние дни.

Об этом сообщает издание Time со ссылкой на высокопоставленных западных и украинских чиновников, а также военных офицеров.

Потери ВСУ

"В результате этой паузы есть сотни погибших украинцев. Самая большая проблема – моральный дух", – сказал один из офицеров в комментарии Time.

По его словам, украинские военные остаются воевать без некоторых из своих лучших систем вооружения не в результате российских атак, а из-за отступления Штатов. Это действительно создает преимущество для врага на передовой, подчеркнул он.

Издание пишет, что действия Вашингтона ослабили переговорную позицию украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, острая остановка разведданных повлияла на ВСУ в Курской области, где они пытаются удержать полосу территории, захваченную во время наступления прошлого года.

Зеленский рассматривает этот регион РФ как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель – обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией.

Ухудшение ситуации на Курщине

США прекратили обмен данными разведки, а россияне быстро продвинулись в Курск, стремясь перекрыть украинские линии поставок в регион, по данным военных офицеров и свежими картами поля боя. По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, "я если мы ничего не сделаем, это будет иметь огромные последствия. Основная линия поставок украинских войск, действующих в Курске, сейчас "подвергается постоянным атакам", а потому "по ней невозможно нормально передвигаться" , добавил он.

Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что операции в Курской области больше всего пострадали из-за потери доступа к разведданным США.

"Не только на Курщине, а на всей территории России сейчас есть проблемы", – рассказал неназванный чиновник.

Кроме того, украинцы лишились способности выявлять приближение российских бомбардировщиков и других военных самолетов во время взлета внутри России. Теперь у Украины меньше времени, чтобы предупредить гражданское население и военных о риске приближения авиаудара или ракеты.

Ухудшение ситуации с ударами по РФ

Потеря американской разведки также повлияла на способность украинских войск наносить удары на дальнем и среднем расстоянии по российским целям. Некоторые из этих ударов были нанесены в последние годы с использованием американского оружия, известного как высокомобильные артиллерийские ракетные системы или HIMARS.

Без доступа к информации из американских спутников эти возможности были изуродованы. Даже Maxar Technologies, частная компания космических технологий со штаб-квартирой в Колорадо, перестала посылать Украине изображения со своих спутников, по словам двух украинских военных, знакомых с ситуацией. Украинские силы часто использовали спутниковые снимки с Maxar для планирования дальних ударов по России.

Правительство США решило временно приостановить украинские учетные записи» в системе, которую правительство использует для предоставления доступа к коммерческим спутниковым снимкам.

"Maxar имеет контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров по всему миру по предоставлению спутниковых изображений и других геопространственных данных", — говорится в сообщении Maxa.

Чувство заброшенности украинцев усиливается тем, что группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать данные спутниковой разведки в штабе войск в Киеве, отошла, говорит источник, близкий к украинскому Генштабу.

"Никого не осталось", сказал он, отказываясь уточнить, каких "партнеров" он имел в виду.

Напомним, однопартийцы президента США Дональда Трампа требуют возобновить помощь Украине. Слишком длительная пауза в снабжении оружием и боеприпасами может иметь не только разрушительные последствия для боевых возможностей ВСУ, но и подорвет ее позицию на переговорах с агрессорской Россией.

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