ВСУ ночью уничтожили десять российских Shahed и "Калибров": что известно

Оккупанты также запускали С-300.
В ночь на пятницу, 10 февраля, российские оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили пять крылатых ракет "Калибр" и пять ударных дронов "Shahed".
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" из российского фрегата в Черном море", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов российского Белгорода, а также временно оккупированного Токмака Запорожской области. Так, по Харьковской и Запорожской областям было запущено до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.
Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.
Кроме того, утром была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.
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