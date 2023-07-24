ВСУ нужно по-другому готовить к следующему сражению — британский эксперт

Подготовка украинских военных на западных полигонах должна проходить без привычных в мирное время бюрократических преград.

Независимо от успехов украинского контрнаступления в ближайшие месяцы международные партнеры Украины должны сосредоточить свою помощь на подготовке ВСУ к следующему сражению.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник по сухопутной войне в Королевском институте объединенных сил Джейк Уотлинг в издании The Guardian.

"Несмотря на то, что поддержка Запада позволила Украине получить серьезные преимущества над российскими войсками, международным партнерам Украины важно оценить то, что они сделали не так за последние несколько месяцев и исправить эти ошибки", — подчеркнул британский эксперт.

Джейк Уотлинг напомнил, что решение о подготовке украинских подразделений на западных полигонах было принято еще в сентябре 2022 года, однако начались тренировки только в январе 2023 года.

“Месяцы задержек дали российским войскам время для построения обороны, значительно усложнив задачу украинцам. Итог состоит в том, что у украинских сил было около двух месяцев, чтобы освоить арсенал западных систем в разном состоянии ремонта, а также принять новые войска и попытаться подготовить их к выполнению некоторых из самых сложных тактических задач”, — отметил он.

Другой проблемой он называет то, что во время обучения на Западе украинские военные не смогли полноценно тренироваться, в частности, руководить своими БПЛА из-за нормативных ограничений или использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

По словам эксперта, такие бюрократические ограничения создают серьезную проблему, хотя от боев, которые ведут украинские солдаты, напрямую зависит судьба и стабильность континента.

"Если этот вопрос не будет решен, то преимущества, которыми сейчас пользуется Украина, исчезнут, а НАТО будет бороться за достижение целей готовности, согласованных в Вильнюсе. Таким образом, будущее европейской безопасности зависит от способности западных столиц смотреть в будущее и принимать своевременные решения", — подчеркнул Джейк Уотлинг.

Напомним, учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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