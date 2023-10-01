ВСУ о боях в районе железной дороги возле Бахмута: "Разворачиваются ключевые события"

В районе железной дороги у Бахмута Донецкой области идут тяжелые бои. События разворачиваются динамически.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в воскресенье, 1 октября.

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"Здесь разворачиваются ключевые события. Нельзя сказать, что сейчас она полностью наша или их. Сейчас продолжаются интенсивные боевые действия с применением беспилотников, артиллерии, стрелкового оружия, танков и т.д. Сейчас там очень горячо", — прокомментировал он.

Он добавил, что оккупанты продолжает штурмовать позиции украинцев на южном фланге, чтобы повернуть господствующие высоты.

"На северном фланге, применяя такие контрнаступательные действия, кафиры пытаются остановить украинское наступление, идя лоб в лоб. В то же время на южном — штурмуют, чтобы отбить утраченные позиции", — рассказал евлаш.

По его словам, всего на Бахмутском направлении сосредоточено 53 тысяч российских военных, в том числе в городе — 10 тысяч.

Как ранее сообщили в ISW, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клещиевки.

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