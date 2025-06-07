ВСУ о ситуации в Донецкой области: где сейчас больше всего боев

ВСУ

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Российские кафиры не прекращают наступательные попытки на востоке Украины. Сейчас враг сосредоточился на попытках закрепиться у трассы Покровск-Константиновка.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

«Активные боевые действия продолжаются в районе Попового Яра, который является одной из самых горячих точек на востоке. ВСУ делают все возможное, чтобы остановить врага и не дать ему развить наступление, а в идеале отбросить на юг», — отметил Трегубов.

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Он добавил, что во время летней наступательной кампании оккупанты, вероятно, направят свои усилия на направление Константиновки и Дружковки, а также через Времен Яр и Торецк, которые они пытаются взять уже годами. Впрочем, теперь ожидается усиление активности в этих направлениях.

Напомним, лето 2025 может стать новым испытанием для Украины: эксперты предупреждают, что армия РФ может готовиться к масштабному наступлению.

Об этом свидетельствует перегруппировка вражеских сил и накопление резервов.

Некоторые аналитики предполагают, что Кремль планирует активизировать боевые действия по нескольким направлениям, пытаясь создать давление перед потенциальными переговорами о прекращении огня.

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Военный эксперт Сергей Грабский сообщил о прорыве российских войск на участке между городами Мирноград, который является пригородом Покровска, и Константиновкой Донецкой области.

Тем временем командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Февраль» отметил, что враг не оставляет попыток захватить Покровск и ежедневно ведет штурмовые действия против украинских позиций в этом районе.

По его словам, на направлении Покровска россияне активно используют беспилотники разных типов в ходе наступления.