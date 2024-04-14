ВСУ – о возможном наступлении россиян на юг: "Техника к чему-то готовится"

Россия на юге проводит ротацию военных сил, в частности, сосредоточившихся в районе Старомайорского Донецкой области. Однако бронетехнику там не используют.

Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

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По ее словам, за прошедшие сутки россияне пошли в штурм в районе Роботиного один рез и семь — в районе Старомайорского.

"И мы сейчас наблюдаем, что активность они акцентно перенесли ближе к востоку. Даже в нашей зоне ответственности больше штурмовой активности в направлении Старомайорского, ближе все же к Донецкой области. Это большая разница и концентрация врага. Но характерно то, что бронетехнику россияне пока не применяют. Они пытаются действовать в пешем порядке, используют легкомоторные транспортные средства, БАГИ, мотоциклы. А в этом смысле техника к чему-то готовится", — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что Силы обороны знают о количестве сконцентрированной техники противника.

"Расположены они там уже долгое время и имели возможность обустроить себе места сохранения техники. И именно поэтому сейчас важна наша дальнобойная работа, которая уничтожит враждебный потенциал до того, как враг использует его в наступлении", — уверяет глава Сил обороны юга.

Старомайорское Донецкой области на карте. Фото: Deepstate

Напомним, американские аналитики объяснили, зачем РФ атакует на Лиманском, Покровском и Бахмутском направлениях.

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