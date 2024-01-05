ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму — Гуменюк

Украинские военные обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов. В частности, речь идет о временно захваченном Крыме.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что система противовоздушной обороны в частности Крымского полуострова, которой они так гордились, которую они так торжественно разворачивали, постепенно сворачивается потому, что имеет друшлаговый выбор — там дыра, там дыра и приходится перештопывать", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что боевая работа на полуострове не прекращается. И происходит она практически онлайн.

"Она фактически происходит онлайн. И действительно даже в эти моменты когда мы с вами разговариваем продолжается боевая работа, отслеживание, отработка, противодействие и партизанское движение. Все это в комплексе приведет к тому, что наивысшая активность, как и было анонсировано верховным главнокомандующим будет сосредоточена вокруг Крыма", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что украинские Силы обороны при обезвреживании российских военных объектов в Крыму работали также по направлению новой дислокации "шахедов" на полуострове.

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