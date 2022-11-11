ВСУ обратились к белорусским и российским военным с выгодными предложениями (видео)

ВСУ обратились к белорусским и российским войскам с призывом не участвовать в войне России против Украины. В качестве альтернативы белорусам предложили свободу или жилье в военных городках, а россиянам – плен с соблюдением всех норм международного права.

Соответствующее видеообращение опубликовал Генштаб ВСУ 11 ноября.

"Военнослужащие Республики Беларусь, если вас все же заставят взять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ. Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских и соседских отношений и будем благодарны за это", – говорится в обращении.

В таком случае ВСУ гарантируют мгновенный свободный возврат на территорию Беларуси.

"Если вы боитесь преследования действующих белорусских властей, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках. Мы обеспечим вас необходимыми бытовыми условиями, питанием и медицинским обслуживанием, согласно нормам ВСУ. Для связи с родными и близкими мы обеспечим вас телефонной связью и круглосуточным доступом к сети Интернет", – сообщили в Генштабе.

Там добавили, что оружие белорусских военных в этот период будет находиться в охраняемых комнатах хранения, а военная техника – на специализированных стоянках. После окончания военного конфликта военнослужащие смогут получить оружие и технику в том же состоянии и беспрепятственно отбыть на территорию Беларуси.

В обращении к российским военным ВСУ призывали их сдаваться в плен.

"Военнослужащие Российской Федерации, если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются только два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных, необходимую правовую и медицинскую помощь, возможность самим известить ваших родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после завершения военного конфликта или же в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неизбежная смерть", – говорится в обращении.

Там добавили, что для связи с представителями украинского командования нужно воспользоваться номерами Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Напомним, 10 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия и Беларусь продолжают совместное развертывание группировки войск на территории РБ, которые могут быть привлечены на Волынском и Полесском направлениях.

В Генштабе также предупредили, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное поражение врага. К обороне Украины будут задействованы подразделения спецназначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии. Враг понесет огромные потери.

Заметим, по мнению руководителя БФ "Повернись живим" Тараса Чмута, оккупанты могут использовать российскую группировку в Беларуси на Волынском, Ровенском и Житомирском направлениях.

Как рашисту сдаться в плен

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