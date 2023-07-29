ВСУ обстреливают позиции оккупантов ракетами из Северной Кореи — FT

Пока неизвестно, как ракеты из КНДР попали в Украину.

На подступах к Бахмуту Донецкой области украинские Силы обороны используют ракеты для реактивных систем залпового огня "Град" северокорейского производства.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным медиа, пока неизвестно, как ракеты из КНДР попали в Украину. Впрочем, украинские защитники заявили, что снаряды были захвачены на судне дружественной страной. Уже потом они были переданы Украине в пределах одного из пакетов военной помощи.

Северная Корея считается одним из немногих союзников России в этой войне. Поэтому маловероятно, что КНДР сама поставила боеприпасы Украине. Между тем, советник украинского министра обороны Юрий Сак предположил, что ракеты были захвачены у российских войск как трофей: "Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это также результат успешного проведения украинской армией военной операции".

Следует отметить, что северокорейские боеприпасы, применяемые Украиной, изготовлены в 1980–1990 годах. По словам артиллеристов, корейские ракеты не являются лучшими из-за высокой доли брака.

Ранее Osint-аналитик War Noir в фоторепортаже украинских журналистов с позиций расчета реактивной системы залпового огня "Град" 47 механизированной бригады "Магура" на Запорожском направлении обнаружил ракеты с маркировкой, похожей на северокорейскую.

Напомним, в Белом доме назвали цель поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорит, что он уехал, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием. Вашингтон отмечает, что Северная Корея поддерживает Москву в войне против Украины и поставляет оружие, в частности пехотные ракеты и снаряды.

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