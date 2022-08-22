ВСУ обстреляли Антоновский мост в то время, когда по нему ехала колонна оккупантов — Хлань

ВСУ обстреляли Антоновский мост в то время, когда по нему двигались автомобили оккупантов с боеприпасами.
Таким образом, удалось повредить мост и уничтожить российские автомобили.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, такого еще не помнят", — написал Хлань.
После удара по колонне взрывчатка в российских грузовиках сдетонировала. Хлань добавил, что после обстрелов пробоины в мосту увеличились.
Местных жителей призывают держаться подальше от российских военных и логистических маршрутов оккупантов.
Напомним, у Зеленского заявили, что для Украины принципиально освободить Херсон.
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