ВСУ обстреляли переправу возле Антоновского моста и район Чернобаевки: россияне хотели вывезти технику

Украинские защитники за минувшие сутки обстреляли переправу возле Антоновского моста и район Чернобаевки. Оттуда россияне пытались вывезти военную технику.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Подразделениями ракетно-артиллерийских войск в течение ночи выполнено более полусотни огневых задач, в частности, нанесены результативные удары по альтернативной переправе в районе Антоновского моста, что критически усложняет врагу логистику.

"В районе Чернобаевки, в лучших местных традициях, поражено скопление техники, которую враг пытался вывести в другие места дислокации. Окончательные результаты вражеских потерь доразведываются. По уточненной информации, подтверждено уничтожение до 60 рашистов в Першотравневом Баштанского района Николаевщины", - говорится в сообщении.

Контрнаступление на Херсон

Украинские защитники на юге Украины продолжают наступление на оккупированный Херсон. Для этого был поврежден Антоновский мост, через который оккупанты переправляли свои подразделения и технику.

Также 2 ноября опубликовали видео удары по переправе оккупантов в районе Антоновского моста.

Оккупанты в Херсоне сняли свои триколоры со здания Херсонской областной государственной администрации. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич убежден, что таким образом россияне пытаются специально создать иллюзию того, что они покидают город.

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