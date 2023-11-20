ВСУ обстреляли позиции окупантов в Кременной: "прилет" обеспечил советник губернатора Орловской области (видео)

Советник опубликовал на своей странице в соцсети фото и видео с позиции военных РФ.

Украинские военные накрыли огнем позиции оккупантов в Кременной Луганской области после публикации советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Он показал фото и видео с "традиционного места разгрузки гуманитарки".

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Так, советник губернатора 14 ноября написал, что слышит много благодарности от бойцов в свой адрес и снял место разгрузки со всех ракурсов и опубликовал в сети. Однако уже на следующий день Лежнев отчитался в канале об обстреле:

“Славу Богу, что прилет был в 10 метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как обычно, тогда точно было бы по-другому”, — сказал советник губернатора.

Он также показал на видео место "прилета" и быстро убиравшиеся с позиции грузовики.

ВСУ в Кременной обстреляли позицию российских оккупантов

Напомним, что ВСУ успешно контратаковали под Авдеевкой и продвинулись вперед.

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