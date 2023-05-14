ВСУ обстреляли пункт управления, вражескую технику и скопление окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает наступать на четырех направлениях. ВСУ за сутки уничтожили артиллерийские подразделения, пункт управления и места сосредоточения российских оккупантов.

Об этом 14 мая говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Россияне за сутки нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочив. Кроме того, враг совершил 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфине, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица Харьковской области.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфине, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица Харьковской области. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Вильшаной и Кисливки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Перше, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Вильшаной и Кисливки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Перше, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомыс, Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычне, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Оккупационное Минобороны захотело интегрировать боевиков "ДНР" в свой состав

По данным Генштаба, Министерство обороны Российской Федерации продолжает принимать меры по интеграции незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в собственные вооруженные силы.

"Да, до всего личного состава одной из бригад 1 армейского корпуса с РФ доведено распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие по замене их военных билетов на военные билеты с РФ, а также по переподписанию контрактов с РФ минимальным сроком военной службы два года. В случае отказа этих лиц будут отправлять на самые опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений", — говорится в сообщении.

Обстрелы оккупационных войск

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, за эти сутки, нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА, 2 из них — типа "Орлан-10" и 1 — "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ в районе Бахмута. Она заметила, что в самом городе продолжаются жестокие бои.

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