ВСУ обстреляли пункты управления, военную технику и скопление оккупантов — Генштаб

ВСУ продолжают защищать Украину от российских оккупантов. За сутки украинские защитники обстреляли пункты управления, районы сосредоточения живой силы оккупантов и военную технику россиян.

Об этом 13 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них – "Shahed -136".

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов. Кроме того, подтверждено огненное поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются", — сообщили в Генштабе.

Уничтожение российских оккупантов в Украине

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. В Донецкой области на Авдеевском и Бахмутском направлении произошли ожесточенные бои. Из-за потерь и низкого морально-психологического состояния россиян командование ВС РФ приказало отложить наступательные действия.

Также Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 7 вражеских ЗРК, которые обстреливали населенные пункты Украины и "демилитаризировали" 4 российских вертолета.

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