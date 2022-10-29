ВСУ обстреляли важные объекты россиян и нанесли 17 успешных авиаударов – Генштаб

Украинская авиация, ракетчики и зенитчики хорошо потрепали оккупантов.

Подразделения ВСУ ударили по технике, позициям и районам размещения живой силы оккупантов.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 29 октября.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов.

"11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и 2 БпЛА "Орлан 10 "врага", – сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов

Напомним, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения на юге выполнили около 90 огневых задач по районам сосредоточения российской техники, живой силы, позициям ПВО, пунктам технического и логистического обеспечения.