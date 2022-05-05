ВСУ одним точным выстрелом превратили танк оккупантов в металлолом – видео

Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили танк российских захватчиков.
Воины-артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ одним точным выстрелом превратили вражескую технику в металлолом.
Видео уничтожения обнародовало командование ДШУ в Telegram.
"Точно, метко, эффективно! Итого к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – прокомментировали бойцы.
Напомним, артиллерия уничтожила сразу три САУ врага, которые обстреливали украинцев. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка показала, как отработала по врагу.
Читайте также: