ВСУ одним точным выстрелом превратили танк оккупантов в металлолом – видео

Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили танк российских захватчиков.

Воины-артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ одним точным выстрелом превратили вражескую технику в металлолом.

Видео уничтожения обнародовало командование ДШУ в Telegram.

"Точно, метко, эффективно! Итого к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – прокомментировали бойцы.

Напомним, артиллерия уничтожила сразу три САУ врага, которые обстреливали украинцев. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка показала, как отработала по врагу.

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