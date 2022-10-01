ВСУ одним ударом уничтожили более полусотни оккупантов в Золотом Луганской области — Генштаб

Украинские военные метко нанесли удар по объекту в Золотом Луганской области, в результате чего российская армия уменьшилась на 60 кафиров.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским военным объектам. Сообщается, в результате ювелирного удара ВСУ по Золотому Луганской области путинская армия сократилась на 60 оккупантов и четыре единицы техники.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 1 октября.

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"Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Лишь в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области, противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники", — сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 1 октября, украинские военные зашли в Лиман Донецкой области, за город идут бои с оккупантами. Тем временем российские оккупанты, которые еще могут сбежать, бегут из украинского города. Все подробности, которые сейчас происходят на Лиманском направлении, читайте ЗДЕСЬ.

Между тем в Министерстве обороны страны-агрессорки России официально признали оцепление ВСУ и потерю города Лиман Донецкой области.

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