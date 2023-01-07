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ВСУ одним ударом уничтожили полторы сотни врагов, среди которых был десяток офицеров

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
5792
Время на прочтение
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ВСУ одним ударом уничтожили полторы сотни врагов, среди которых был десяток офицеров

Фото: Associated Press

Украинские защитники в Запорожской области одним ударом уничтожили около 140 оккупантов и еще 10 вражеских офицеров.

Украинские военные удачно отработали по очередной локации оккупантов в Пологах Запорожской области. Там пало полторы сотни врагов.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января "засекли" расположение оккупантов в Пологах. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров.

"А уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет рашистов. Место пролетов предатели полицейские оцепили. К месту разрушенного здания мчались скорые и труповозки", — пишет местный ресурс.

В "РИА Мелитополь" добавили, что оккупанты несут значительные потери в Пологах и соседнем Токмаке Запорожской области.

Напомним, в Украинские защитники 3 января нанесли удар по скоплению оккупантов и военной техники в Токмаке Запорожской области. Тогда ВСУ ликвидировали около 80 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
5792
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