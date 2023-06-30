ВСУ официально подтвердили мощную "бавовну" возле Бердянска: куда попали

Утром местные Telegram-каналы сообщили о минимум десяти взрывах в оккупированном Бердянске.

Утром, 30 июня, Силы обороны нанесли успешный удар и поразили штаб россиян в Бердянске.

Об этом передает пресс-служба ВСУ.

"В результате успешного удара Сил обороны утром 30 июня поражены штаб и склады ГСМ (горюче-смазочных материалов. — Ред.) оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска", – говорится в сообщении.

Фото: СтратКом ВСУ

Агента военного движения "Атеш" сообщил, что в Бердянске попали "куда надо"

"В Бердянске попали куда надо, есть много 200-х и 300-х. По Бердянску все очень плохо для оккупантов. Очень", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром, 30 июня, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели 11 взрывов.

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