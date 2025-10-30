В ВСУ опровергли "блокирование" Покровска: что происходит в городе

Покровск (иллюстративное фото) / © Associated Press

Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы «блокировании» Сил обороны Украины в Покровске. Группировка войск «Восток» официально опровергла эти заявления, но подтверждает, что ситуация в городе остается сложной и динамичной.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Российская армия действительно усиливает давление на Покровском направлении. По данным военных, отдельные группы вражеской пехоты пытаются проникать в Покровск, перемещаться и накапливаться в населенном пункте.

Украинские защитники проводят в городе ударно-розыскные действия, оперативно обнаруживая и уничтожая эти вражеские подразделения и отдельных пехотинцев. Для этого наращивается количество сил и средств, в частности, увеличивается использование беспилотных систем. Военные сообщили о значительных потерях окупантов непосредственно в городе.

«Только за минувшие сутки 29 октября украинские воины из состава 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов. Четыре из них — у стелы на въезде в город», — говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 30 октября. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Несмотря на активность враждебных FPV-дронов, логистические пути в город остаются активными. Военные признают, что логистика усложнена, но не прервана. Силы обороны используют различные средства для противодействия врагу и поддержанию снабжения. Силы обороны Украины продолжают операцию по зачистке Покровска от российских захватчиков.

Ранее мы писали, что русские войска не прекращают попыток прорваться в Покровск Донецкой области, используют тактику малых групп и стремятся закрепиться в восточной и северной части города.

По данным DeepState, враг привлекает небольшие подразделения по 5–10 человек, избегая открытых столкновений и постепенно накапливая присутствие. Несмотря на это, украинские бойцы удерживают позиции в южной части Покровска и на других направлениях.