ВСУ опровергли заявление об оккупации сел в Днепропетровской области

Информация о якобы оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области не соответствует действительности.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр» Суспільному.

Ранее о захвате этих населенных пунктов заявляли российское Минобороны и аналитический проект DeepState. Позже представитель ТСУВ «Днепр» Виктор Трегубов подтвердил, что россияне пытались зайти и закрепиться, но украинские силы ведут бои за сохранение позиций.

«Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск и продолжают контролировать село Запорожское. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками», — говорится в сообщении в Telegram-канале ОСУВ.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский военный Сергей Волков из 110-й механизированной бригады рассказал, что российские войска пытаются любой ценой прорваться на территорию в Днепропетровской области. Для этого они используют «серую зону», где формируют штурмовые подразделения.

В то же время военный аналитик Павел Лакийчук пояснил, что армия РФ стремится выровнять фронт на Покровском направлении, чтобы иметь возможность продвинуться в сторону Днепропетровской области. Однако украинские защитники успешно держат оборону, и попытки врага оказываются безрезультатными.