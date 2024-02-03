ВСУ ощущают нехватку снарядов: как этим пользуются оккупанты

Российские войска пользуются недостатком артиллерийских боеприпасов в Сил обороны Украины.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты сослались на отчет организации Frontelligence Insight, проанализировавшей ситуацию с контрбатарейной борьбой на фронте. По словам аналитиков, российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительные периоды времени с конца 2022 до начала 2023 года. Тогда украинские силы имели ограниченные возможности контрбатарейной борьбы.

В отчете говорится, что оккупанты начали концентрировать свою артиллерию аналогичным образом уже в январе 2024 года. Предполагается, что они вернулись к старой тактике из-за того, что у украинских сил снова заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

Сообщается, что Силы обороны иногда могут поражать российскую артиллерию, но им в целом не хватает боеприпасов для эффективного контрбатарейного огня. Это позволяет российской артиллерии в значительной степени разрушать населенные пункты, куда наступает пехота.

Кроме того, многим украинским FPV-дронам не хватает дальности действия, чтобы поражать многочисленные пушки ВС РФ. оккупанты разворачивают их на расстоянии от 15 до 24 км от линии фронта.

"Недостаток артиллерийских боеприпасов и задержки в помощи Запада могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ", — отметили аналитики.

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