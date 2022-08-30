ВСУ "ослепили" оккупантов на Славянском направлении и затормозили их штурм

На Донетчине российские оккупанты попытались в очередной раз наступать на Славянском направлении.
ВСУ сбили вражеский БпЛА и отразили наступление.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.
"Противник пытался вести воздушную разведку БпЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками. Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.
Ранее из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.
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