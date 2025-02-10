ВСУ остановили 33 штурма на Покровском направлении: где еще пытался продвинуться враг

В войне России против Украины за сутки было зафиксировано 99 боев. Больше всего вражеских штурмов – 33 – украинские войска остановили на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте на 10 февраля

На Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили три атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении захватчики провели семь атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия врага неподалеку от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении российская армия атаковала 10 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Ямполевка, Колодцы, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении в течение суток произошло два боеприкосновения в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении оккупанты устроили 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 33 российских штурма в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении россияне с активным применением авиации 10 раз пытались прорваться вблизи населенного пункта Константинополь, но все напрасно.

В Курской области украинские войска отразили 18 вражеских атак. Россияне нанесли там 39 авиаударов с применением 69 управляемых бомб, совершили 493 артиллерийских обстрела позиций украинских сил и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях захватчики не предпринимали штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, накануне военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил о тактическом продвижении ВСУ в Курской области. Враг начал перегруппировать туда свои силы.