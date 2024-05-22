ВСУ остановили наступление армии России в Харьковской области: детали от Bild

В Харьковскую и Донбасс поступило американское оружие.

Украинским Вооруженным силам удалось остановить наступление оккупационных войск Российской Федерации в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США.

Об этом заявил аналитик немецкого Bild Юлиан Репке.

Отмечается, что продвижение российской армии застопорилось 11 дней спустя после перехода госграницы на севере Харьковской области.

Репке отмечает, что в направлении села Липцы россияне остаются в тех же пограничных селах, которые им удалось захватить в первые три дня наступления.

Ситуация возле населенного пункта Липцы. Фото: Bild.

Тем временем в районе Волчанска продолжаются бои за город. Впрочем, в его окрестностях также нет практически ни одного прогресса.

Ситуация возле Волчанска Харьковской области. Фото: Bild.

Авторы Bild отмечают, что использование Украиной нового американского оружия остановило продвижение захватчиков. ВСУ активно используются бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Такое же вооружение поступило и на линию фронта в Донецкой области, подчеркнул Репке.

"За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряла в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки", — говорится в материале.

Напомним, Reuters пишет о том, что в ВСУ заявили об уменьшении дефицита снарядов на фронте. В частности, во время боев в Харьковской области.

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