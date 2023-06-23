ВСУ остановили наступление россиян в двух направлениях — Минобороны

Украинские защитники имеют успехи в двух направлениях.

Вооруженные силы Украины остановили наступление армии Российской Федерации на двум направлениям на востоке Украины. Это — Купянское и Лиманское направления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши Силы обороны остановили наступление врага", — написала лаконично представитель украинского Минобороны.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба 23 июня сообщили, что армия РФ сосредотачивает основные усилия на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Накануне вечером в Минобороны заявили, что на юге ВСУ постепенно продвигаются вперед, имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

Между тем представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый говорит, что на Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев и атак армии российских оккупантов. В настоящее время военные РФ проводят ротационные мероприятия.

Президент Владимир Зеленский отмечает: на фронте продолжаются жестокие бои. По его словам, на юге есть движение украинских сил вперед. На востоке наши защитники удерживают оборону.

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