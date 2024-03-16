ВСУ остановили оккупантов возле Авдеевки, но РФ бросает солдат на "мясные штурмы": эксперт

В районе Авдеевки Донецкой области ВСУ не только остановили наступление российских войск, но и удерживают стабильную линию фронта. Впрочем, командование окупантов не думает останавливаться и продолжает отправлять солдат на "мясные штурмы".

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

По словам специалиста, вряд ли планы захватчиков будут реализованы. В частности РФ хотела создать масштабный прорыв на Авдеевском направлении.

"Они (Россияне — Ред.) воспользовались ситуацией, тем, что украинские Силы обороны вынуждены были оставить Авдеевку, что у нас не везде были готовы рубежи обороны. Они прошли довольно успешно какое-то расстояние за короткое время. Но линия фронта стабилизирована. Они бросают новые и новые силы на малорезультативные штурмы, не приносящие успехов, которых они ожидают", — говорит Варченко.

Эксперт считает, что российские оккупанты пока не осознали, что их наступление на Авдеевском направлении было остановлено. Хотя захватчики "надеялись, что будет еще больший успех".

Украинские войска создали новый рубеж обороны и продолжают уничтожать "остатки" российских окупантов.

"Почему остатки? Потому что, да, ресурсов много, но они очень серьезно сейчас потрепаны, их много, но они истекают кровью. И, кроме того, им обещали, что они очень хорошо отдохнут после того, как взяли Авдеевку". Но отдыха не получилось, потому что больше месяца их дальше бросают на "мясные штурмы", — подчеркнул Иван Варченко.

Как сообщалось, на Авдеевском направлении оккупанты используют новую тактику. В частности, в последние недели россияне применяют тактическую авиацию более сосредоточенно.

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