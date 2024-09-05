ВСУ остановили продвижение армии РФ в сторону Покровска — Сырский

Главнокомандующий признал, что Украина испытывала огромное давление вокруг Покровска — стратегического города, который в течение нескольких недель был эпицентром войны в Украине.

Украинскому войску удалось остановить продвижение России вблизи Покровска, ведь за последние шесть дней на направлении враг не продвинулся ни на метр.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в эксклюзивном интервью CNN 5 сентября.

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Однако ВСУ удалось остановить продвижение РФ на фронте.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", — сказал он.

Сырский добавил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"И это ослабление, безусловно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", — сказал он.

Также главнокомандующий Александр Сырский в интервью подчеркнул, что противник имеет преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов, а также, конечно, в личном составе, танках и БМП.

В то же время, по словам Сырского, Россия при наличии такого материального преимущества заставила Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский высказался по поводу вражеского удара по учебному заведению в городе Полтава, где также попадание было и по территории соседнего лечебного заведения.

По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.