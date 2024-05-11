ВСУ остановили продвижение оккупантов на Харьковщине, однако бои продолжаются – журналист

Вооруженные силы Украины по состоянию на утро 11 мая остановили продвижение оккупационных войск России на рубежах 2–5 км от границы в Харьковской области. Наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"На данный момент российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы. Россияне пытаются применить тактику инфильтрации, то есть ищут разрывы в наших боевых порядках силами самостоятельных групп пехоты, которые должны обтекать наши узлы сопротивления при поддержке ударов авиации но артиллерии. Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами сейчас обеспечена", - рассказал он.

Юрий Бутусов добавил, что за сутки российского наступления на северных границах Харьковской области было уничтожено до 20 единиц российской бронетехники – это то, что подтверждено на видео.

"Следует отметить, что главнокомандующий А. Сырский назначил командующим ОТУ "Харьков" одного из компетентных и энергичных наших командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективны, комбриги получают реалистичные задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, производится усиление. Битва продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий", - резюмировал журналист.

Журналист Юрий Бутусов рассказал об обстановке в Харьковской области

Напомним, СМИ писали, что в Харьковской области Россия возобновила штурм возле Глубокого – ожидается наращивание огня.

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