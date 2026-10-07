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ВСУ остановили продвижение РФ в Донецкой и Запорожской областях: подробности от ISW
По оценке аналитиков ISW, украинские войска контратакуют к северу и северо-востоку от Лимана, а также удерживают позиции на западе Запорожской области.
В последние дни Силы обороны Украины провели ряд контратак на нескольких участках фронта и улучшили свои позиции в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ контратакуют в районе Большого Бурлука
Российские войска продолжают наступательные действия в направлении Большого Бурлука на Харьковщине. 6 октября украинские военные провели контратаки в этом районе.
По оценке ISW, подтвержденных данных о продвижении российских сил в этом направлении нет. О контратаках ВСУ также сообщали российские военные блоггеры.
Лиманское направление: ВСУ имеют новые успехи
Аналитики ISW обратили внимание на ситуацию в Лиманском направлении. Украинские военные имеют новые успехи на север и северо-восток от Лимана в рамках операции «Вивальди». Это влияет и на ситуацию на Боровском направлении.
5 и 6 октября российские войска атаковали вблизи Лимана по нескольким направлениям, но подтвержденное продвижение РФ не зафиксировано.
Российские источники также заявляли о попытках украинских военных проникнуть в Ямполь и продвижение вдоль реки Жеребец.
На Славянском направлении российский военный блогер сообщил о попытках украинских военных продвинуться в Рай-Александровку и заявил о якобы уничтожении украинских групп в этом районе. По данным ISW, населенный пункт находится под контролем украинских военных.
Краматорск и Константиновка: ВСУ расширяют контратаки
К востоку от Краматорска российские войска 5 и 6 октября проводили атаки, в том числе вблизи Тихоновки. Подтвержденное продвижение РФ аналитики не зафиксировали.
В Константиновском направлении украинские силы продолжают контратаки. Российский военный блоггер 5 октября заявил о действиях ВСУ в направлении Русиного Яра. В ISW отмечают, что это может свидетельствовать о дальнейшем расширении зоны украинских контратак.
Запорожская область: ВСУ удерживают позиции возле Орехова
Украинские силы также сохраняют позиции на западе Запорожской области. По данным геолокационных материалов, военные ВСУ присутствуют к юго-востоку от Новоселовки, расположенной к западу от Орехова. Это свидетельствует о сохранении украинских позиций на этом участке фронта, где продолжаются боевые действия.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что ВСУ зачистили около 10 квадратных километров территории к востоку от Волчанска в Харьковской области, выбив оттуда российских разведчиков.