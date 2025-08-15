ВСУ остановили прорыв фронта возле Доброполья: DeepStatet обновил карты

ВСУ. / © Associated Press

Украинские Вооруженные силы отвергли врага возле ряда населенных пунктов под Добропольем в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют карты проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины отвергли врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого", - сообщили аналитики проекта.

Ситуация возле Доброполья. Карта DeepState. / © Deepstatemap

Тем временем военные корпуса 1 корпуса НГУ «Азов» заявили , что вместе со смежными и подчиненными подразделениями было остановлено продвижение противника в полосе обороны на Покровском направлении.

"В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - сообщили в пресс-службе корпуса.

В результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе:

безвозвратные потери – 271

санитарные потери – 101

плен - 13

Враг потерял значительное количество техники и вооружения. В частности, один танк, три орудия, боевые машины, авто и мототехнику.

"Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что ВСУ смогли улучшить ситуацию на Покровском направлении , не допустив продвижения оккупантов. Большое количество оккупантов было уничтожено.

Накануне Генштаб заявил, что ВСУ стабилизируют ситуацию у Доброполья. На этот участок фронта были ориентированы дополнительные силы и средства. Как следствие, русские подразделения активно уничтожаются.