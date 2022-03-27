ВСУ оставила российских оккупантов без снабжения в двух селах: они стали "добрыми" и просят у населения еду

ВСУ оставила российских оккупантов без снабжения в двух селах: они стали "добрыми" и просят у населения еду

В населенных пунктах Иванков и Оране оккупанты просят у населения еду.

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины.

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"Враг прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках", — рассказали в Генштабе.

А вот в двух деревнях Киевской области ситуация другая. Так, в связи с нарушением подразделениями Сил обороны тыловых поставок российских оккупантов, в населенных пунктах Иванков и Оране (Вышгоролский район, — ред.) оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, фактов мародерства не зафиксировано", — рассказали в Генштабе .

Напомним, ранее сообщалось, что "вторая армия мира" ворует у населения Славутичка картофель.

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