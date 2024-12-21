ВСУ осуществили первую наземную атаку на фронте с помощью роботизированных систем — ISW

Операция подчеркивает стремление Украины внедрять технологические инновации по ведению боевых действий.
Украинские военные впервые провели наземную атаку только с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV. Позиции оккупационных войск были успешно уничтожены.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
По словам представителя украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, атаку провели в районе населенного пункта Липцы, к северу от Харькова. Впрочем, дать он не уточнил, как позиции, на которых произошли боевые действия.
Отмечается, что украинские силы использовали десятки роботизированных систем. В частности, беспилотные аппараты оснащены пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.
Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах. Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины, направленные на использование технологий и асимметричных ударных возможностей для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, в противовес готовности России идти на значительные жертвы ради незначительных территориальных достижений", – отмечают в своем отчете аналитики.
В ISW также сообщили, что Украина продолжает совершенствовать производство беспилотников. 20 декабря в Генштабе ВСУ заявили о завершении испытаний БПЛА на оптоволокне, которые будут более устойчивы к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские войска недавно развернули такие дроны, в частности, в Курской области.
Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский сообщил, что у Украины есть лазерное оружие "Тризуб" и развивает проект дрона-"матки".
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