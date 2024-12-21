ВСУ осуществили первую наземную атаку на фронте с помощью роботизированных систем — ISW

Украинские военные впервые провели наземную атаку только с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV. Позиции оккупационных войск были успешно уничтожены.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

По словам представителя украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, атаку провели в районе населенного пункта Липцы, к северу от Харькова. Впрочем, дать он не уточнил, как позиции, на которых произошли боевые действия.

Отмечается, что украинские силы использовали десятки роботизированных систем. В частности, беспилотные аппараты оснащены пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах. Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины, направленные на использование технологий и асимметричных ударных возможностей для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, в противовес готовности России идти на значительные жертвы ради незначительных территориальных достижений", – отмечают в своем отчете аналитики.

В ISW также сообщили, что Украина продолжает совершенствовать производство беспилотников. 20 декабря в Генштабе ВСУ заявили о завершении испытаний БПЛА на оптоволокне, которые будут более устойчивы к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские войска недавно развернули такие дроны, в частности, в Курской области.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский сообщил, что у Украины есть лазерное оружие "Тризуб" и развивает проект дрона-"матки".

Читайте также:

Битва беспилотников! Ночные «бомберы» 65 бригады умело уничтожают российскую технику!