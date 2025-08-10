ТСН в социальных сетях

Война
423
1 мин

ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области: Генштаб рассказал подробности

Силы обороны Украины вернули контроль над Бессаловкой.

Наталия Магдык
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © СБУ

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области от российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в Telegram.

В операции принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

Сообщается, что освобождение Безсаловки является важной частью операции по восстановлению контроля над территориями Сумской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные Сил обороны Украины освободили село Кондратовка, расположенное вблизи границы с Россией в Сумской области.

Новость дополняется
