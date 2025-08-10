ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области: Генштаб рассказал подробности

ВСУ / © СБУ

Реклама

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области от российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в Telegram.

В операции принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

Реклама

Сообщается, что освобождение Безсаловки является важной частью операции по восстановлению контроля над территориями Сумской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные Сил обороны Украины освободили село Кондратовка, расположенное вблизи границы с Россией в Сумской области.