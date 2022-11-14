ВСУ освободили более 50% территорий, захваченных Россией с 24 февраля (карта)

В целом под оккупацией, включая территории, захваченные с 2014 года, остается 20% от всей территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники освободили уже более половины захваченных территорий Украины с 24 февраля.

Об этом информируют OSInt-аналитики проекта Def Mon.

Согласно подсчетам аналитиков, после освобождения правобережной Херсонщины и самого Херсона в общей сложности освобождены 52,5% территории, которую России удалось захватить с 24 февраля.

На сегодня, 14 ноября, ВСУ освободили почти 78 тыс. кв. км территории.

Украина liberated 52.5% территорий, зарегистрированных в России since 20220224



Now with one less zero in Kherson pic.twitter.com/sbDnpKeZSR – Def Mon (@DefMon3) November 14, 2022

До сих пор под оккупацией РФ остается почти 71 тыс. кв. км, которые россияне захватили с 24 февраля. Речь идет о селах на Кинбурнской косе Николаевской области, левобережной части Херсонской области, части Запорожской области, нескольких населенных пунктах на Харьковщине, территории Донетчины и Луганщины.

В общей сложности под оккупацией, включая территории, захваченные с 2014 года (Крым и ОРДЛО) остается около 120 тыс. кв. км, что составляет 20% территории Украины.

Ранее военный эксперт Петр Черник объяснил, в чем состоит уникальность Херсонской операции.

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не собираются останавливаться на Херсоне и контрнаступление продолжится даже зимой.

ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсона.

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