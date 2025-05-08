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Силы обороны освободили большой лесной массив на Харьковщине после 5 месяцев боев (карта)
В тяжелых боях на Харьковском направлении украинские войска смогли выбить российскую армию из лесного массива площадью более 200 гектаров, продолжавшихся с ноября прошлого года.
Украинские бойцы 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» вместе с другими украинскими защитниками освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики Deep State и в бригаде «Хартия».
«Во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны в тяжелых боях украинские военные смогли выбить врага из лесного массива площадью более 200 гектаров«, — говорится в заявлении аналитиков.
В Deep State отметили, что бои за лесничество продолжались 5,5 месяца — с ноября 2024 года.
Благодаря слаженной работе украинских подразделений им удалось оттеснить российских оккупантов и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.
В «Хартии» проинформировали, что за это время российская армия потеряла погибшими и ранеными почти 1500 бойцов, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.
«Прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен общими силами подразделений „Хартия“ и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — добавили в бригаде.
Напомним, ранее в Deep State сообщили, что Силы обороны Украины возобновили позиции у Липцев.
Как информировали ранее в Государственной пограничной службе Украины, именно в районах Липцев и Волчанска сосредоточена основная концентрация вражеских сил в Харьковской области.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, российские войска недавно продвинулись вблизи агрегатного завода в центре Волчанска.