Силы обороны освободили большой лесной массив на Харьковщине после 5 месяцев боев (карта)

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Украинские бойцы 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» вместе с другими украинскими защитниками освободили лесной массив к северу от Липцев в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики Deep State и в бригаде «Хартия».

«Во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны в тяжелых боях украинские военные смогли выбить врага из лесного массива площадью более 200 гектаров«, — говорится в заявлении аналитиков.

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В Deep State отметили, что бои за лесничество продолжались 5,5 месяца — с ноября 2024 года.

Благодаря слаженной работе украинских подразделений им удалось оттеснить российских оккупантов и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.

В «Хартии» проинформировали, что за это время российская армия потеряла погибшими и ранеными почти 1500 бойцов, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

«Прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен общими силами подразделений „Хартия“ и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — добавили в бригаде.

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Напомним, ранее в Deep State сообщили, что Силы обороны Украины возобновили позиции у Липцев.

Как информировали ранее в Государственной пограничной службе Украины, именно в районах Липцев и Волчанска сосредоточена основная концентрация вражеских сил в Харьковской области.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, российские войска недавно продвинулись вблизи агрегатного завода в центре Волчанска.