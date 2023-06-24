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ВСУ освободили часть территории в Донецкой области, которая была под оккупацией с 2014 года

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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ВСУ освободили часть территории в Донецкой области, которая была под оккупацией с 2014 года

ВСУ освободили часть территории в Донецкой области, которая была под оккупацией с 2014 года. / Фото: Associated Press

Армия Украины завладела несколькими позициями под Красногоровкой, которые удерживали оккупанты.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком", — отметил он.

По словам Шершня, штурмовые подразделения ВСУ продвинулись вперед достаточно неожиданно для врага.

Также, по его информации, подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления в течение суток выполнили более 1230 огневых задач. Враг пытался безуспешно провести наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки, но получил отпор.

"Закрепляемся, разминируемся. Успехи ощутимы. Впрочем, о результатах рассказывать еще рано. Мгновенно и сразу их не будет. Потому что ищем варианты эффективного продолжения наступательных действий", — резюмировал он.

Напомним, заместитель министра обороны Ганна Маляр сообщала, что ВСУ ежедневно имеют продвижение на участках фронта.

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Дата публикации
Просмотры
4088
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