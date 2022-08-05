Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ освободили два населенных пункта на Харьковщине и заняли выгодные позиции для дальнейшего движения

Дата публикации
Просмотры
4975
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ освободили два населенных пункта на Харьковщине и заняли выгодные позиции для дальнейшего движения

Фото: Associated Press

ВСУ продвигаются на Изюмском направлении. Так, российских оккупантов уже удалось отбросить из Дмитровки и Дибровного.

Освобождение двух населенных пунктов позволило украинским защитникам занять выгодные позиции, которые помогут двигаться дальше.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграмме.

"Пока враг "борется" с детскими площадками и школами, наши Вооруженные силы продвигаются на Изюмском направлении. Оккупантов уже отбросили из Дмитровки и Дибровного", — заявил Синегубов.

Он отметил, что украинские бойцы уничтожили большое количество пехоты и бронированной техники противника.

"Защитники получили БМП-2, БМП-3 и танк. Наши военные заняли и укрепили выгодные позиции, позволяющие продвигаться еще дальше вперед", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут начать контрнаступление на Изюмском направлении. Россия продолжает перекидывать свои войска с северной части Донецкой области, чтобы поддерживать оборонные позиции на юге. Именно это и ослабит силы оккупантов в направлении Славянска.

Читайте также:

Зеленский: украинцы не остановятся, пока не освободят всю территорию страны от оккупантов

Зеленский: украинцы не остановятся, пока не освободят всю территорию страны от оккупантов

Похожие темы:

Следующая публикация