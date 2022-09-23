ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута

Этот населенный пункт расположен восточнее реки Оскол, недалеко от административной границы Донецкой и Харьковской области.

ВСУ в Донецкой области освободили село Яцковка и улучшили позиции южнее Бахмута.

Об этом 23 сентября на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", – заявил он.

Кроме того, по словам Громова, ВСУ продолжают устойчиво держать оборону на Бахмутском направлении, несмотря на интенсивный огонь противника, а также попытки вытеснения украинских войск из занятых опорных пунктов.

"Наряду с ведением оборонительных боев, наши войска улучшают и свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад и качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченные положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", — сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Следует отметить, что в начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 212-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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