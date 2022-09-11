ВСУ освободили еще одну пограничную деревню в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины освободили еще одну пограничную деревню в Харьковской области. Сейчас Гоптовка – под контролем ВСУ.

Об этом сообщил 130-й батальон ТРО 11 сентября.

"11 сентября Гоптовка перешла под контроль ВСУ", — говорится в сообщении.

Отметим, село Гоптовка – это пограничная реревня Дергачевской общины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили населенный пункт Казача Лопань Дергачевской общины.

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