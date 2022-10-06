ВСУ освободили Грековку на Луганщине: Гайдай описал ситуацию в области

Сейчас продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганской области.

Украинские военные 6 октября освободили от оккупантов село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Сети.

"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины", – говорится в заявлении.

Гайдай также проинформировал, что российские войска готовятся к длительной обороне: окапываются, минируют территории, стягивают резервы.

"Вот только у ВСУ планы совсем другие", — отметил глава области.

Отметим, что еще до официального подтверждения украинские защитники принялись публиковать кадры из Грековки. В частности, бойцы сделали групповое фото на фоне знака с названием населенного пункта.

Деоккупация Луганской области

Напомним, 5 октября Гайдай сообщил об освобождении сразу шести населенных пунктов Луганщины. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться.

Заметим, что освобожденная Грековка находится на Сватовском направлении. Очень важной будет деоккупация самого Сватового. Как объяснил военный эксперт Михаил Самусь, после освобождения Сватового у российских войск просто посыплется фронт в Луганской области.

По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у ВСУ есть все шансы одержать победу в Сватово, а вот до освобождения Северодонецка и Лисичанская еще далеко.

ВСУ наступает: какая ситуация на фронте и готовиться ли к сложному октябрю

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